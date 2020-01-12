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В Австралии акулы съели 21-летнего футболиста

21-летний футболист прогуливался по скалистому берегу

сегодня, 08:39
Автор:

• Ольга Чародий

В Австралии во время отдыха погиб футболист Эрик Биригитти, выступавший во время учебы в США за клуб "Гастингс Бронкос. Об этом сообщает El Caso.

Парень прогуливался  по берегу  возле скал, неожиданно потерял равновесие и упал в воду. Его практически сразу  море  унесло течением. Друзья попытались вытащить парня  из воды,  но у них  ничего не получилось. Свидетели видели, как на парня напали три белые акулы. Ребята вызвали  береговую охрану, которая искала другого пропавшего — 57-летнего Гари Джонсона, занимавшегося в тех местах с женой дайвингом.

Когда сотрудники  береговой  охраны прибыли на место инцидента и вытащили труп мужчины,  они подумали, что это пропавший мужчина-дайвер. Но позже следователи установили, что останки тела принадлежат 21-летнему футболисту.

 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Танзании во время футбольного матча Кубка независимости между клубами "Янга" и "Иринга Юнайтед" на поле произошел необычный случай. Второй тайм пришлось прервать из-за... роя пчел, которые обрушились на игроков. Согласно видео, опубликованному Azam TV, футболисты обеих команд ни с того, ни с сего синхронно упали на газон. 


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Источник: El Caso
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