В Австралии акулы съели 21-летнего футболиста

В Австралии во время отдыха погиб футболист Эрик Биригитти, выступавший во время учебы в США за клуб "Гастингс Бронкос. Об этом сообщает El Caso.

Парень прогуливался по берегу возле скал, неожиданно потерял равновесие и упал в воду. Его практически сразу море унесло течением. Друзья попытались вытащить парня из воды, но у них ничего не получилось. Свидетели видели, как на парня напали три белые акулы. Ребята вызвали береговую охрану, которая искала другого пропавшего — 57-летнего Гари Джонсона, занимавшегося в тех местах с женой дайвингом.



Когда сотрудники береговой охраны прибыли на место инцидента и вытащили труп мужчины, они подумали, что это пропавший мужчина-дайвер. Но позже следователи установили, что останки тела принадлежат 21-летнему футболисту.



Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Танзании во время футбольного матча Кубка независимости между клубами "Янга" и "Иринга Юнайтед" на поле произошел необычный случай. Второй тайм пришлось прервать из-за... роя пчел, которые обрушились на игроков. Согласно видео, опубликованному Azam TV, футболисты обеих команд ни с того, ни с сего синхронно упали на газон.

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