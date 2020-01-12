В Австралии акулы съели 21-летнего футболиста

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
В Австралии во время отдыха погиб футболист Эрик Биригитти, выступавший во время учебы в США за клуб "Гастингс Бронкос. Об этом сообщает El Caso.
Парень прогуливался по берегу возле скал, неожиданно потерял
равновесие и упал в воду. Его практически сразу море унесло
течением. Друзья попытались вытащить парня из воды, но у них
ничего не получилось. Свидетели видели, как на парня напали три белые акулы. Ребята вызвали береговую охрану, которая искала другого пропавшего —
57-летнего Гари Джонсона, занимавшегося в тех местах с женой дайвингом.
Когда сотрудники береговой охраны прибыли на место инцидента и
вытащили труп мужчины, они подумали, что это пропавший мужчина-дайвер. Но
позже следователи установили, что останки тела принадлежат 21-летнему
футболисту.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Танзании во время футбольного матча Кубка независимости между клубами "Янга" и "Иринга Юнайтед" на поле произошел необычный случай. Второй тайм пришлось прервать из-за... роя пчел, которые обрушились на игроков. Согласно видео, опубликованному Azam TV, футболисты обеих команд ни с того, ни с сего синхронно упали на газон.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости