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В Австралии приготовили 100-метровую пиццу, чтобы помочь собрать деньги для пожарных

Пиццу разделили на 4000 кусков

сегодня, 00:41
Автор:

• Татьяна Веремеева

Брат и сестра Пьер и Розмари Мойо, владельцы итальянского ресторана Пеллегрини в пригороде Сиднея, приготовили пиццу длиной в 103 метра и 40 см в ширину, которую продали по кусочкам, а вырученные деньги отдали на благотворительность. Они рассказали, что таким образом хотели сделать что-то хорошее для людей, которые рисковали своей жизнь во время тушения масштабных пожаров в Австралии. Об этом пишет CNN.

Пиццу разрезали на 4000 кусочков. Но сколько удалось собрать денег не сообщается.

Пиццу начали готовить утром в воскресенье, 20 января. Ее готовили из отдельных кусков теста, которые склеивали, покрывали томатным соусом и моцареллой, а потом выпекали в конвейерной печи. Уже через четыре часа пицца приправленная свежим орегано и базиликом, растянулась более чем на 100 метров вдоль улицы в одной из деревень в пригороде Сиднея.

Ранее "Комментарии" писали, что пожары в Австралии частично прервал долгожданный дождь.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/01/22/australia/pizza-australia-firefighters-nsw-trnd/index.html
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