В Австралии приготовили 100-метровую пиццу, чтобы помочь собрать деньги для пожарных

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Брат и сестра Пьер и Розмари Мойо, владельцы итальянского
ресторана Пеллегрини в пригороде Сиднея, приготовили пиццу длиной в 103 метра и
40 см в ширину, которую продали по кусочкам, а вырученные деньги отдали на
благотворительность. Они рассказали, что таким образом хотели сделать что-то хорошее
для людей, которые рисковали своей жизнь во время тушения масштабных пожаров в
Австралии.
Пиццу разрезали на 4000 кусочков. Но сколько удалось собрать денег
не сообщается.
Пиццу начали готовить утром в воскресенье, 20 января. Ее готовили из отдельных кусков теста, которые склеивали, покрывали томатным соусом и моцареллой, а потом выпекали в конвейерной печи. Уже через четыре часа пицца приправленная свежим орегано и базиликом, растянулась более чем на 100 метров вдоль улицы в одной из деревень в пригороде Сиднея.
Ранее "Комментарии" писали, что пожары в Австралии частично прервал
долгожданный дождь.
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