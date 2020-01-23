В Австралии приготовили 100-метровую пиццу, чтобы помочь собрать деньги для пожарных

Брат и сестра Пьер и Розмари Мойо, владельцы итальянского ресторана Пеллегрини в пригороде Сиднея, приготовили пиццу длиной в 103 метра и 40 см в ширину, которую продали по кусочкам, а вырученные деньги отдали на благотворительность. Они рассказали, что таким образом хотели сделать что-то хорошее для людей, которые рисковали своей жизнь во время тушения масштабных пожаров в Австралии. Об этом пишет CNN.



Пиццу разрезали на 4000 кусочков. Но сколько удалось собрать денег не сообщается.

Пиццу начали готовить утром в воскресенье, 20 января. Ее готовили из отдельных кусков теста, которые склеивали, покрывали томатным соусом и моцареллой, а потом выпекали в конвейерной печи. Уже через четыре часа пицца приправленная свежим орегано и базиликом, растянулась более чем на 100 метров вдоль улицы в одной из деревень в пригороде Сиднея.

Ранее "Комментарии" писали, что пожары в Австралии частично прервал долгожданный дождь.

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