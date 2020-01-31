Лесные пожары в Австралии: в столице объявили чрезвычайную ситуацию

В столице Австралии Канберре объявлена ​​чрезвычайная ситуация из-за угрозы лесных пожаров. Об этом информирует AFP.

Сегодня власти Канберры впервые почти за 20 лет объявили чрезвычайное положение из-за того, что возник риск лесного пожара в городе. Так, последний раз пожар в столице произошел в 2003 году, из-за чего было уничтожено почти 500 домов.

По словам министра столичной территории Эндрю Барра, такая мера эффективна на данный момент и будет действовать до тех пор, пока Канберра находится в опасности. Отмечается, что предупреждение опережает тепловою волну, ожидаемой в ближайшие дни. Согласно прогнозам, пожары могут затронуть южные границы города, где проживает около 400 тыс человек.

"Чрезвычайное положение - это самый сильный сигнал, который мы можем послать обществу, чтобы оно подготовило себя и свои семьи", - говорится в сообщении.

Кроме того, власти также предупредили о так называемых тлеющих углях, которые разносит ветер.

Добавим, что температура достигла 40 градусов по Цельсию в четверг в штате Южная Австралия, где были предупреждены об опасной погодной погоде жители нескольких районов, подверженных лесным пожарам. Ожидается, что тепловая волна обрушится на Мельбурн и Канберру позже в пятницу, прежде чем в частях Сиднея температура достигнет 45 градусов по Цельсию в выходные.

Власти заявляют, что жгучая жара, сопровождаемая сухими ветрами, создаст суровые условия для лесных пожаров в районах Нового Южного Уэльса и Виктории, где более 80 пожаров все еще продолжаются в двух штатах. Прогнозируется, что затем есть вероятность дождей, которые могут помочь ослабить пожары, но также могут вызвать непогоду - наводнения.

Ранее "Комментарии" писали, что самолет из Канады, тушил пожары в Австралии, потерпел крушение.

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