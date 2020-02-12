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Пожары в Австралии: 113 видов животных оказались на грани исчезновения

Животные Австралии, которые ранее не были под угрозой, из-за пожаров теперь нуждаются в немедленной помощи

сегодня, 09:49
Автор:

• Таисия Ерохина

Пожары в Австралии: 113 видов животных оказались на грани исчезновения

В Австралии 113 видов животных нуждаются в экстренной помощи, потому как их численность и среда обитания очень пострадали из-за недавних лесных пожаров. Об этом информирует ВВС.

Так, животные потеряли по крайней мере 30% среды обитания, что спровоцировало "неизбежный риск исчезновения". Правительственная экспертная группа по восстановлению дикой природы и исчезающих видов считает, что коала, дымчатая мышь, валлаби, а также виды птиц, рыб и лягушек являются одними из тех, кто нуждается в наибольшей помощи. В частности, наиболее пострадали 13 видов птиц, 20 – рептилий, 5 – беспозвоночных, 19 – млекопитающих, 22 – раков и 17 – рыб.

"Многие виды находились в безопасности и не были под угрозой перед пожарами, но теперь потеряли большую часть своей среды обитания и могут подвергнуться опасности", - говорится в сообщении.

В прошлом месяце Австралия пообещала 50 млн долларов на восстановление дикой природы и среды обитания. Деньги будут потрачены на лечение животных, кормление и программы борьбы с вредителями.

Отметим, что более 1 миллиарда животных могли погибнуть в результате пожаров, уничтоживших большие участки леса и лугов.

Ранее "Комментарии" писали, что лесные пожары в Австралии добрались и до столицы.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-australia-51469688
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