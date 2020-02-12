Пожары в Австралии: 113 видов животных оказались на грани исчезновения

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В
Австралии 113 видов животных нуждаются в экстренной помощи, потому как их
численность и среда обитания очень пострадали из-за недавних лесных пожаров. Об
этом информирует ВВС.
Так,
животные потеряли по крайней мере 30% среды обитания, что спровоцировало "неизбежный
риск исчезновения". Правительственная экспертная группа по восстановлению дикой
природы и исчезающих видов считает, что коала, дымчатая мышь, валлаби, а также
виды птиц, рыб и лягушек являются одними из тех, кто нуждается в наибольшей
помощи. В частности, наиболее пострадали 13 видов птиц, 20 – рептилий, 5 –
беспозвоночных, 19 – млекопитающих, 22 – раков и 17 – рыб.
"Многие
виды находились в безопасности и не были под угрозой перед пожарами, но теперь
потеряли большую часть своей среды обитания и могут подвергнуться опасности", -
говорится в сообщении.
В
прошлом месяце Австралия пообещала 50 млн долларов на восстановление дикой
природы и среды обитания. Деньги будут потрачены на лечение животных, кормление и программы борьбы с вредителями.
Отметим,
что более 1 миллиарда животных могли погибнуть в результате пожаров, уничтоживших
большие участки леса и лугов.
Ранее
"Комментарии" писали, что лесные пожары в Австралии добрались и до столицы.
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