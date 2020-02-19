В Австралии столкнулись два самолета: все пассажиры погибли

В Мангалоре, Австралия, столкнулись два самолета в воздухе, из-за чего погибло четверо человек. Об авиакатастрофе сообщает АВС.

Так, происшествие произошло примерно в 120 километрах к северу от Мельбурна сегодня около 11:20 (по местному времени). Сообщается, что один самолет упал на землю сразу после столкновения, а другой – еще немного пролетел прежде, чем рухнул рядом. Оба воздушных судна очень повреждены. К сожалению, все пассажиры на борту самолетов погибли на месте аварии. На одном из самолетов находился пилот и инструктор. Один самолет вылетел с аэродрома Мангалор, второй - другого аэропорта. Однако в полиции отметили, что точно не знают, почему оба самолета находились на одной траектории или почему они находились в этом районе. Подозревают, что в момент катастрофы небо было затянуто облаками, что ухудшило видимость для пилотов.

В Управлении безопасности гражданской авиации сообщили, что в катастрофе пострадали самолет Piper Seminole, зарегистрированный в летной школе Moorabbin Aviation Services, и самолет Beechcraft Travel Air, принадлежащий частному владельцу в Тьяббе на полуострове Морнингтон. Полиция начала расследование и собирает видеозаписи, на которые мог попасть момент столкновение.

Ранее "Комментарии" писали, что во Франции разбился туристический самолет.

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