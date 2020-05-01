В Австралии террорист с ножом напал на толпу

Сегодня, 1 мая, в Австралии неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра в городе Порт-Хедленде. Об этом передает телеканал 9News.

Согласно оперативной информации, мужчина, находясь в неадекватном состоянии, пырнул ножом нескольких человек, которых увезла скорая. Задержать агрессора живым не удалось: полицейским пришлось применить огнестрельное оружие. Сейчас на месте проводятся следственно-оперативные действия, и сообщить подробности теракта обещают позже.

Напомним, в провинции Северный Синай на северо-востоке Египта сегодня взорвался фугас с людьми. Террористы устроили атаку на бронированное транспортное средство, ответственность за которую пока ни одна из экстремистских сил не взяла. Впрочем, как известно, в этой провинции орудует группировка, которая подчиняется ИГИЛ.

Вскоре вооруженные силы Египта рассказали о том, что погибли все их служащие, которые находились в фугасе во время сегодняшней атаки террористов. В Сеть попала фотография жертв - молодых парней, 8 из которых являлись рядовыми, а двое - офицерами. Изначально правоохранители сообщили, что среди жертв теракта есть пострадавшие. Теперь же стало известно, что погибли все 10 человек.





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