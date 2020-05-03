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Ослабили карантин: в Австралии новая вспышка COVID-19

Ранний выход из карантина в Австралии привел к новым жертвам

сегодня, 17:15
Автор:

• Сергей Медведев

Ослабили карантин: в Австралии новая вспышка COVID-19

Австралия первой на себе ощутила последствия раннего выхода из карантина. Так, после ослабления режима изоляции в стране зафиксирован новый рекорд заболеваемости коронавирусом.

Так, только за последние сутки только в одном из штатов — Виктории, зарегистрировано 13 случаев заражения. Наблюдатели отмечают, что это самое большое число заболевших за несколько недель. Теперь жителей просят дополнительно пройти тестирование на коронавирус.

Напомним, что власти Австралии закрыли границы и ввели жесткий карантин, что позволило избежать наплыва заболевших, однако, под давлением общественности, власти пошли на ослабление карантинных мер. Результат не заставил себя ждать — штат Новый Южный Уэльс зафиксировал четыре новых случая заболеваний среди людей пожилого возраста.

На текущий момент в Австралии разрешено ходить в гости, проводить пикники и посещать ппарки и пляжи. Впрочем, участвовать в подобных мероприятиях можно группами не более 10 человек.

Как сообщал портал "Комментарии", власти столицы Австралии Канберры попросили жителей, которые гуляют вокруг озера Берли Гриффин, передвигаться исключительно по часовой стрелке для соблюдений социального дистанцирования в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-australia/australia-fights-virus-clusters-as-parts-of-country-ease-restrictions-idUSKBN22F04D?il=0
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