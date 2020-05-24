Австралия разрешила допуск туристов

Австралия ослабляет карантин и приглашает туристов в в сельские районы штата Виктория, опустошенные лесными пожарами. Свободный доступ туристов во второй наиболее густонаселенный штат станет возможен с 1 июня.

Лыжные поля откроются позднее — 22 июня. Посетителям придется соблюдать жесткие правила гигиены и социальной дистанции.

Открытие Виктории для туристов стало возможным после того, как медики провели 174 тыс. тестов на коронавирус среди жителей только за последнюю неделю.



Министр здравоохранения Дженни Микакос заявила, что уровень передачи среди населения остается низким и что расширенная программа тестирования будет продолжаться до конца года.

В целом же в стране постепенно снимается уровень ограничений. Премьер-министр Эндрюс добавил, что в штате Виктория и Новом Южном Уэльсе, где на следующей неделе планируется открытие школ, детские площадки и скейт-парки также будут открыты.

Как сообщал портал "Комментарии", в Испании решили разрешить въезд в страну иностранным туристам с июля. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на премьер-министра Испании Педро Санчеса. Так, Испания все-таки намерена летом открыть туристический сезон. Но по приезду в страну туристам придется провести двухнедельную изоляцию.

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