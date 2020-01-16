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Представители Канады подключились к расследованию крушения самолета МАУ в Иране

Иран выдал канадской делегации въездные визы

сегодня, 06:45
Автор:

• Ольга Чародий

Представители Канады посетили место крушения самолета "Международных авиалиний Украины" и вскоре займутся изучением обломков самолета. Об этом сообщает "Голос Америки".

Министр транспорта Канады Марк Гарно заявил, что Тегеран пока не предоставил канадцам доступ к черным ящикам самолета.

Иран выдал канадской делегации въездные визы. В ее состав вошли два специалиста из Совета по транспортной безопасности. Сейчас канадцы уже находятся в Тегеране и выясняют, как и почему иранские военные 8 января сбили украинский самолет.

"Они посетили место катастрофы… Сегодня два следователя изучат обломки", - сказал министр.

Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации рассказал о том, кто будет расшифровывать черные ящики. Изначально предполагалась, что бортовые самописцы будут отправлены во Францию, но вскоре это решение было изменено, расшифровкой займется Украина.

Как сообщало издание "Комментарии", 14 января президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рассказал о том, кто виноват в том, что произошло с украинским воздушным судном в Тегеране. По его словам, иранские власти должны были зарыть воздушное пространство, однако не сделали этого, тем самым нарушили международное соглашение.


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Источник: https://www.golos-ameriki.ru/a/canada-boeing-iran/5247093.html
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