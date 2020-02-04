В Канаде произошло землетрясение

Недалеко от канадского города Поствилл произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщила государственная служба по наблюдению за землетрясениями Канады.

Сейсмическое событие произошло в атлантической провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Очаг землетрясения залегал на глубине 18 км, эпицентр находился в 18 км к востоку от города Поствилл.

На данный момент о разрушениях и о пострадавших ничего неизвестно.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Восточной Румынии зафиксировали сильное землетрясение, которое также ощущалось в Болгарии, Украине, Молдове. Землетрясение силой 5,2 балла по шкале Рихтера было зарегистрировано в регионе Вранча - сейсмоактивная зона, расположенная на участке стыковки Южных (Румыния) и Восточных (украинских) Карпат. Так, землетрясение было зарегистрировано в 3:26 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 140 километров. При этом, землетрясение ощущалось по всей Румынии, Молдове, Украине и некоторым районах северо-востока Болгарии. Сообщается, что данных о жертвах или материальном ущербе нет.

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