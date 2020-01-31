В Румынии произошло сильное землетрясение: ощущалось и в Украине

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В Восточной Румынии
зафиксировали сильное землетрясение, которое также ощущалось в Болгарии, Украине, Молдове. Об этом
сообщает Novinite.
Землетрясение силой 5,2 балла
по шкале Рихтера было зарегистрировано в регионе Вранча - сейсмоактивная зона,
расположенная на участке стыковки Южных (Румыния) и Восточных (украинских)
Карпат. Так, землетрясение было зарегистрировано в 3:26 по местному времени.
Эпицентр находился на глубине 140 километров. При этом, землетрясение ощущалось
по всей Румынии, Молдове, Украине и некоторым районах северо-востока Болгарии. Сообщается,
что данных о жертвах или материальном ущербе нет.
Ранее портал "Комментарии"
писал, что у берегов Индонезии в Молуккском море произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился более чем в ста
километрах к западу от города Тернате провинции Северное Малуку. Очаг залегал
на глубине 15 километров. К счастью, угроза цунами не объявлялась. Отметим, что
Индонезия находится в зоне тихоокеанского "огненного кольца" с высокой степенью
тектонической активности.
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