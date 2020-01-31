В Румынии произошло сильное землетрясение: ощущалось и в Украине

В Восточной Румынии зафиксировали сильное землетрясение, которое также ощущалось в Болгарии, Украине, Молдове. Об этом сообщает Novinite.

Землетрясение силой 5,2 балла по шкале Рихтера было зарегистрировано в регионе Вранча - сейсмоактивная зона, расположенная на участке стыковки Южных (Румыния) и Восточных (украинских) Карпат. Так, землетрясение было зарегистрировано в 3:26 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 140 километров. При этом, землетрясение ощущалось по всей Румынии, Молдове, Украине и некоторым районах северо-востока Болгарии. Сообщается, что данных о жертвах или материальном ущербе нет.

Ранее портал "Комментарии" писал, что у берегов Индонезии в Молуккском море произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился более чем в ста километрах к западу от города Тернате провинции Северное Малуку. Очаг залегал на глубине 15 километров. К счастью, угроза цунами не объявлялась. Отметим, что Индонезия находится в зоне тихоокеанского "огненного кольца" с высокой степенью тектонической активности.

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