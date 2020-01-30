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У берегов Индонезии произошло землетрясение

Индонезия находится в зоне тихоокеанского «огненного кольца» с высокой степенью тектонической активности З

сегодня, 06:05
Автор:

• Ольга Чародий

У берегов Индонезии в Молуккском море произошло землетрясение. Об этом сообщает американская  геологическая служба.

Эпицентр подземных толчков находился более чем в ста километрах к западу от города Тернате провинции Северное Малуку. Очаг залегал на глубине 15 километров.

На данный момент сообщений о жертвах землетрясения неизвестно. Угроза цунами не объявлялась.

 Как сообщал сайт "Комментарии", у берегов Ямайки произошло мощное землетрясение, магнитуда составляет 7,7 балла. Землетрясение произошло на северо-западном побережье, очаг залегал на глубине  десяти километров. Землетрясение также  ощущалось и на Кубе и в южной части Флориды. Из  помещений и зданий Майями были эвакуированы, некоторые здания буквально шатались  от стихии, сообщает геологическая служба. На данный момент неизвестно, если ли жертвы от землетрясения, однако пользователи социальных сетей сообщают  о разрушенных  домах. Так, возможны волны цунами вдоль побережья Белиза, Кубы, Гондураса, Мексики, Каймановых островов и Ямайки.


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