У берегов Индонезии произошло землетрясение

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У берегов Индонезии в Молуккском море произошло землетрясение.
Об этом сообщает американская геологическая
служба.
Эпицентр подземных толчков находился более чем в ста километрах
к западу от города Тернате провинции Северное Малуку. Очаг залегал на глубине
15 километров.
На данный момент сообщений о жертвах землетрясения неизвестно.
Угроза цунами не объявлялась.
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