У берегов Индонезии произошло землетрясение

У берегов Индонезии в Молуккском море произошло землетрясение. Об этом сообщает американская геологическая служба.

Эпицентр подземных толчков находился более чем в ста километрах к западу от города Тернате провинции Северное Малуку. Очаг залегал на глубине 15 километров.

На данный момент сообщений о жертвах землетрясения неизвестно. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщал сайт "Комментарии", у берегов Ямайки произошло мощное землетрясение, магнитуда составляет 7,7 балла. Землетрясение произошло на северо-западном побережье, очаг залегал на глубине десяти километров. Землетрясение также ощущалось и на Кубе и в южной части Флориды. Из помещений и зданий Майями были эвакуированы, некоторые здания буквально шатались от стихии, сообщает геологическая служба. На данный момент неизвестно, если ли жертвы от землетрясения, однако пользователи социальных сетей сообщают о разрушенных домах. Так, возможны волны цунами вдоль побережья Белиза, Кубы, Гондураса, Мексики, Каймановых островов и Ямайки.

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