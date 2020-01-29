Мощное землетрясение произошло у берегов Ямайки

У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение, магнитуда составляет 7,7 балла. Об этом сообщает Американская геологическая служба.

Землетрясение произошло на северо-западном побережье, очаг залегал на глубине десяти километров. Землетрясение также ощущалось и на Кубе и в южной части Флориды. Из помещений и зданий Майями были эвакуированы, некоторые здания буквально шатались от стихии, сообщает геологическая служба.

На данный момент неизвестно, если ли жертвы от землетрясения, однако пользователи социальных сетей сообщают о разрушенных домах. Так, возможны волны цунами вдоль побережья Белиза, Кубы, Гондураса, Мексики, Каймановых островов и Ямайки.

Как сообщал сайт "Комментарии", на западе Турции, в районе между городами Кыркагач и Акхисар провинции Маниса, произошло землетрясение. Об этом сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям страны. Министр обороны страны Хулуси Акар сообщил, что спасательные команды направлены в регион катастрофы. Позже турецкие власти сообщили, что число погибших при землетрясении возросло до 8 человек, пострадали более 300.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!