В Турции произошло землетрясение

На западе Турции, в районе между городами Кыркагач и Акхисар провинции Маниса, произошло землетрясение. Об этом сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям страны.

"На данный момент никаких негативных сообщений нам не поступало, пострадавших и погибших нет. В Акхисаре несколько домов получили повреждения", - говорится в заявлении губернатора провинции Маниса Ахмет Дениза.

Как сообщил РИА Новости представитель администрации Манисы, после первого подземного толчка произошли несколько афтершоков меньшей силы.

Ситуация в городе, в целом, спокойная, паники нет, хотя некоторые жители пока опасаются возвращаться в свои дома и остаются на улице.

Предварительно, жертв землетрясения нет.

Как сообщал сайт "Комментарии", в тридцати километрах от населенного пункта Гранада, Колумбия произошло землетрясение. Об этом сообщает Американская геологическая служба. После землетрясения геологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,8, Очаг залегал на глубине десяти километров. По данным USGS, эпицентр располагался на удалении примерно 47 километров от населенного пункта Гранада. На данный момент о жертвах землетрясения ничего не известно. О разрушениях также неизвестно.

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