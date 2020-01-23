В Турции произошло землетрясение

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На западе Турции, в районе между городами Кыркагач и Акхисар
провинции Маниса, произошло землетрясение. Об этом сообщает агентство по
чрезвычайным ситуациям страны.
"На данный момент никаких негативных сообщений нам не
поступало, пострадавших и погибших нет. В Акхисаре несколько домов получили
повреждения", - говорится в заявлении губернатора провинции Маниса Ахмет
Дениза.
Как сообщил РИА Новости представитель администрации Манисы,
после первого подземного толчка произошли несколько афтершоков меньшей силы.
Ситуация в городе, в целом, спокойная, паники нет, хотя
некоторые жители пока опасаются возвращаться в свои дома и остаются на улице.
Предварительно, жертв землетрясения нет.
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