Авиакомпания Air Canada сократит тысячи сотрудников

Руководство канадской авиакомпании Air Canada приняло решение о серьезном сокращении числа сотрудников. Под увольнение попадут более половины персонала компании. Такием меры вызваны резким сокращением количества авиарейсов из-за пандемии коронавруса.

Так, вице-президент Рене Смит-Валаде заявил, что у авиаперевозчика нет другого выхода и назвал решение урезать штат "трудным, но необходимым".

Позже новость о масштабном сокращении подтвердили в канадском союзе госслужащих, уточнив, что 3600 человек уволят из Air Canada и весь персонал филиала компании Rouge — 1549 сотрудников.

В данный момент в компании определяются с размером компенсаций и дальнейшими планами по работе перевозчика.

Как сообщал портал "Комментарии", руководство европейского авиаперевозчика Lufthansa решило отменить в общей сложности 23 тыс. рейсов в период с 29 марта по 24 апреля.

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