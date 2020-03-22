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Авиакомпания Air Canada сократит тысячи сотрудников

Сокращение работников вызвано эпидемией вируса COVID-19

сегодня, 08:31
Автор:

• Сергей Медведев

Авиакомпания Air Canada сократит тысячи сотрудников

Руководство канадской авиакомпании Air Canada приняло решение о серьезном сокращении числа сотрудников. Под увольнение попадут более половины персонала компании. Такием меры вызваны резким сокращением количества авиарейсов из-за пандемии коронавруса.

Так, вице-президент  Рене Смит-Валаде заявил, что у авиаперевозчика нет другого выхода и назвал решение урезать штат "трудным, но необходимым".

Позже новость о масштабном сокращении подтвердили в канадском союзе госслужащих, уточнив, что 3600 человек уволят из  Air Canada и весь персонал филиала компании  Rouge — 1549 сотрудников.

В данный момент в компании определяются с размером компенсаций и дальнейшими планами по работе перевозчика.

Как сообщал портал "Комментарии", руководство европейского авиаперевозчика Lufthansa решило отменить в общей сложности 23 тыс. рейсов в период с 29 марта по 24 апреля.


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Источник: https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/more-than-5-100-air-canada-flight-attendants-to-be-laid-off-amid-massive-covid-19-slowdown-1.5504051
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