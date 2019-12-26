Китай раскритиковал военный бюджет США

Власти КНР выразили решительный протест США в связи с принятием военного бюджета. По мнению китайских чиновников, оборонный бюджет США ограничит права компаний из КНР. Об этом заявил представитель Министерства коммерции Гао Фэн.

"Мы обратили внимание, что в тексте уже принятого оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2020 год содержится множество пунктов, ущемляющих интересы китайских предприятий. Мы считаем, что этот бюджетный документ оказывает сдерживающее воздействие на закупки китайской продукции, ужесточает санкции в отношении компаний КНР. Таким образом, американская сторона на государственном уровне грубо вмешивается в регулярную коммерческую деятельность наших предприятий", отметил представитель министерства.

В ведомстве также считают, что Вашингтон нарушает правила равноправной свободной торговли. "Мы требуем, чтобы США проявили уважение к принципам рынка, отказались от ошибочных действий и создали условия для нормальной деятельности китайских предприятий", - подытожил Гао Фэн.

Напомним, что президент Трамп подписал оборонный бюджет государства на 2020 год 20 декабря. Как сообщал портал "Комментарии", в рамках военной помощи Украине США поставят крылатые ракеты для системы береговой обороны. Сумма помощи оказалась больше на 50 млн долларов предыдущего оборонного бюджета.