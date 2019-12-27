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Китай запустил крупнейшую ракету-носитель со спутником на борту

Ракета-носитель может доставить на орбиту 25 тонн груза

сегодня, 15:41
Автор:

• Сергей Медведев

Власти Китая запустили в космос ракету "Чанчжэн-5", которую планируют использовать в программе освоения Марса и Луны. Пуск был проведен центром космических запусков в провинции Хайнань на юге страны.

Ракета стартовала в  14:46 (по Киеву) со спутником "Шицзянь-20" на борту. Он будет работать на геостационарной переходной орбите. По мнению китайских ученых, спутник должен покрыть телекоммуникационные потребности на ближайшие 10 лет.  

Ракета "Чанчжэн-5" может доставить на земную орбиту груз весом 25 тонн. Длина аппарата составляет 57 метров, его диаметр 5 метров. Впервые "Чанчжэн-5" отправился в космос в ноябре 2016 года. 

Отмечается, что данный запуск поспособствует развитию космической программы Китая, которая, в частности,  предполагает освоение Марса в ближайшие годы.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее китайцы запустили в космос частную суборбитальную ракету.

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Источник: https://tass.ru/kosmos/7437511
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