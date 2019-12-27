Китай запустил крупнейшую ракету-носитель со спутником на борту

Власти Китая запустили в космос ракету "Чанчжэн-5", которую планируют использовать в программе освоения Марса и Луны. Пуск был проведен центром космических запусков в провинции Хайнань на юге страны.

Ракета стартовала в 14:46 (по Киеву) со спутником "Шицзянь-20" на борту. Он будет работать на геостационарной переходной орбите. По мнению китайских ученых, спутник должен покрыть телекоммуникационные потребности на ближайшие 10 лет.

Ракета "Чанчжэн-5" может доставить на земную орбиту груз весом 25 тонн. Длина аппарата составляет 57 метров, его диаметр 5 метров. Впервые "Чанчжэн-5" отправился в космос в ноябре 2016 года.

Отмечается, что данный запуск поспособствует развитию космической программы Китая, которая, в частности, предполагает освоение Марса в ближайшие годы.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее китайцы запустили в космос частную суборбитальную ракету.