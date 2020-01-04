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В Китае обнаружили еще 200 "терракотовых" солдат

Всего Терракотовая армия насчитывает около 8 тысяч солдат

4 января 2020, 23:30
Автор:

• Сергей Медведев

Около 200 глиняных скульптур воинов обнаружили китайские археологи у могилы императора Цинь Ши Хуан. Руководитель раскопок уточнил, что найденные солдаты обладают своими особенностями — половина из них вооружены луками, другая половина — копьями, что позволило разделить скульптуры на две группы.

Помимо солдат, при раскопках ученые нашли  12 лошадей из глины, останки двух колесниц, бронзовые мечи, луки и цветные щиты.

Напомним, что Терракотовую армию создали около 2200 лет назад. Ее предназначение — защищать китайского императора в загробной жизни. Армия состоит из восьми тысяч солдат, полутысячи лошадей и 130 колесниц. Фигуры и атрибутику спрятали под мавзолеем правителя. Впервые армию обнаружили местные фермеры в 1974 году. Ученые до сих пор работают над вопросами о ее создании.

Как сообщал портал "Комментарии", исследователи из Американского университета, который находится в Каире, смогли воссоздать облик принцессы Египта, которая жила почти 4000 лет назад.

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Источник: https://www.newsweek.com/hundreds-more-terracotta-warriors-unearthed-tomb-chinas-first-emperor-1480096
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