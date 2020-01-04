В Китае обнаружили еще 200 "терракотовых" солдат

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Около 200 глиняных скульптур воинов обнаружили китайские археологи у могилы императора Цинь Ши Хуан. Руководитель раскопок уточнил, что найденные солдаты обладают своими особенностями — половина из них вооружены луками, другая половина — копьями, что позволило разделить скульптуры на две группы.
Помимо солдат, при раскопках ученые нашли 12 лошадей из глины, останки двух колесниц, бронзовые мечи, луки и цветные щиты.
Напомним, что Терракотовую армию создали около 2200 лет назад. Ее предназначение — защищать китайского императора в загробной жизни. Армия состоит из восьми тысяч солдат, полутысячи лошадей и 130 колесниц. Фигуры и атрибутику спрятали под мавзолеем правителя. Впервые армию обнаружили местные фермеры в 1974 году. Ученые до сих пор работают над вопросами о ее создании.
Как сообщал портал "Комментарии", исследователи из Американского университета, который находится в Каире, смогли воссоздать облик принцессы Египта, которая жила почти 4000 лет назад.
Новости партнеров
Новости