В Китае зафиксировали рекордно низкий уровень рождаемости за всю историю страны

Показатели рождаемости в Китае снизились до самого низкого уровня с момента создания республики, то есть, за последние 70 лет. Об этом пишет ВВС.

По данным Национального бюро статистики, уровень рождаемости в 2019 году составлял 10,48 на 1000 человек - самый низкий показатель с 1949 года. Так, число родившихся в том году детей сократилось на 580 000 до 14,65 миллиона. При этом, несмотря на снижение рождаемости, более низкий уровень смертности означал, что население Китая достигло 1,4 млрд в 2019 году, увеличившись с 1,39 млрд. Однако такая тенденция вызывает угрозу "демографической бомбы замедленного действия": меньшому числу трудоспособных граждан необходимо будет поддерживать большую часть населения, вышедшую на пенсию.

Напомним, что в 1979 году правительство Китая ввело общенациональную "политику одного ребенка". Это привело к принудительным абортам, детоубийству среди женщин и занижению данных о рождении женщин. И в 2015 году правительство отменила такое правило, разрешив парам иметь двоих детей. Но и это не помогло предотвратить постепенное падение рождаемости в Китае.

Эксперты говорят, что помимо ослабления политики, необходимы и другие меры со стороны государства, к примеру, денежная поддержка, увеличение отпуска по уходу за ребенком. Поскольку сейчас, по данным экспертов, большинство китайцев не могут позволить себе более одного ребенка.

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