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Смертельный коронавирус: глава ВОЗ срочно летит в Китай

Тедрос Адханом Гебрейесус намерен провести в Китае встречу с министрами здравоохранения

сегодня, 00:40
Автор:

• Екатерина Белоброва

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус отправился в Китай в связи со вспышкой пневмонии нового типа. Об этом он сам написал у себя в Twitter.

"Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующих в реагировании на вспышку коронавируса", - указано в сообщении.

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Также, по мнению Гебрейесуса, мировому сообществу необходимо укреплять международные отношения с Китаем для полного подавления этой острой эпидемии.

"Мои коллеги и я хотели бы понять последнее развитие событий и укрепить наше партнерство с Китаем в обеспечении дальнейшей защиты от вспышки (пневмонии нового типа, - прим. ред.)", - добавил глава ВОЗ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что китайские ученые медики определили виновных в возникновении коронавируса.




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