Китай обогнал Россию и стал вторым производителем оружия в мире

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Китай
обошел Россию и стал вторым в мире по производству оружия. Первая позиция – у США.
Такие данные содержатся в новом исследовании Стокгольмского международного
института исследований проблем мира (SIPRI).
В
исследовании говорится, что китайский рынок оружия очень непрозрачен, поэтому
только сейчас удалось оценить объемы продаж четырех крупных компаний, предоставляющих
достоверную информацию о товарообороте. Так, в 2017 году из 20 крупнейших
компаний, входящих в ТОП-100 SIPRI, 11 базировались в США, 6 - в Западной
Европе, еще 3 - в России.
"Если
бы четыре китайские оружейные компании, проанализированные в ходе исследования,
были включены в первую сотню, то все они вошли бы в первую двадцатку, при этом
общий объем продаж оружия составил 54,1 млрд долларов. Три компании будут
включены в топ-10", - говорится в сообщении.
В
частности, у одной из крупнейших китайских компаний – авиационной промышленной корпорации AVIC – объем продаж оружия составляет 20,1 млрд долларов, являясь
шестым по величине в мире. А корпорация China North Industries Group
Corporation с объемом продаж 17,2 млрд долларов фактически является лидером в мире по производству наземных систем.
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