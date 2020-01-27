Китай обогнал Россию и стал вторым производителем оружия в мире

Китай обошел Россию и стал вторым в мире по производству оружия. Первая позиция – у США. Такие данные содержатся в новом исследовании Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

В исследовании говорится, что китайский рынок оружия очень непрозрачен, поэтому только сейчас удалось оценить объемы продаж четырех крупных компаний, предоставляющих достоверную информацию о товарообороте. Так, в 2017 году из 20 крупнейших компаний, входящих в ТОП-100 SIPRI, 11 базировались в США, 6 - в Западной Европе, еще 3 - в России.

"Если бы четыре китайские оружейные компании, проанализированные в ходе исследования, были включены в первую сотню, то все они вошли бы в первую двадцатку, при этом общий объем продаж оружия составил 54,1 млрд долларов. Три компании будут включены в топ-10", - говорится в сообщении.

В частности, у одной из крупнейших китайских компаний – авиационной промышленной корпорации AVIC – объем продаж оружия составляет 20,1 млрд долларов, являясь шестым по величине в мире. А корпорация China North Industries Group Corporation с объемом продаж 17,2 млрд долларов фактически является лидером в мире по производству наземных систем.

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