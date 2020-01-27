Язык

Українська

Русский

Coinspot 27.01.2020

BTC/USD

8 573,14

ETH/USD

165,11

LTC/USD

55,91

НБУ 27.01.2020

USD/UAH

24,33

EUR/UAH

26,84

RUB/UAH

0.393

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Мир Китай Китай обогнал Россию и стал вторым производителем оружия в мире
НОВОСТИ Все новости

Китай обогнал Россию и стал вторым производителем оружия в мире

Первенство в мире по производству оружия все также принадлежит США

сегодня, 19:25
Автор:

• Таисия Ерохина

Китай обошел Россию и стал вторым в мире по производству оружия. Первая позиция – у США. Такие данные содержатся в новом исследовании Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

В исследовании говорится, что китайский рынок оружия очень непрозрачен, поэтому только сейчас удалось оценить объемы продаж четырех крупных компаний, предоставляющих достоверную информацию о товарообороте. Так, в 2017 году из 20 крупнейших компаний, входящих в ТОП-100 SIPRI, 11 базировались в США, 6 - в Западной Европе, еще 3 - в России.

"Если бы четыре китайские оружейные компании, проанализированные в ходе исследования, были включены в первую сотню, то все они вошли бы в первую двадцатку, при этом общий объем продаж оружия составил 54,1 млрд долларов. Три компании будут включены в топ-10", - говорится в сообщении.

В частности, у одной из крупнейших китайских компаний – авиационной промышленной корпорации AVIC – объем продаж оружия составляет 20,1 млрд долларов, являясь шестым по величине в мире. А корпорация China North Industries Group Corporation с объемом продаж 17,2 млрд долларов фактически является лидером в мире по производству наземных систем.

Ранее портал "Комментарии" публиковал краткий обзор лучших прицелов для пневматического оружия.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.sipri.org/media/press-release/2020/new-sipri-data-reveals-scale-chinese-arms-industry
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...