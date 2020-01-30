Фонд создателя Alibaba пожертвовал $14 млн на создание вакцины против нового вируса

Благотворительный фонд Джека Ма, создателя компании Alibaba, пожертвовал $14,4 млн. на ускорение для разработки вакцины против нового коронавируса. Об этом сообщает китайское финансовое издание JRJ.



Сообщается, что 2,8 млн. долларов пойдет в Китайскую академию наук для поддержания ее текущих исследований, остальные деньги будут вложены в разработку китайских и зарубежных ученых по лечению нового коронавируса.



В Alibaba Group также заявили, что они предоставят технические ресурсы государственным научно-исследовательским учреждениям для разработки лекарственных препаратов, которые помогут бороться с новым вирусом.



Напомним, что ранее Alibaba Group пожертвовало $144 млн на медицинское оборудование и лекарства для провинции Хубэй, где впервые была зафиксирована вспышка пневмонии.



Как ранее сообщало издание "Комментарии", Xiaomi выпустила медицинские маски для защиты от коронавируса.



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