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Фонд создателя Alibaba пожертвовал $14 млн на создание вакцины против нового вируса

Alibaba Group предоставят технические ресурсы научно-исследовательским учреждениям для разработки лекарственных препаратов

сегодня, 11:18
Автор:

• Олеся Солдатенко

Благотворительный фонд Джека Ма, создателя компании Alibaba, пожертвовал $14,4 млн. на ускорение для разработки вакцины против нового коронавируса. Об этом сообщает китайское финансовое издание JRJ.

Сообщается, что 2,8 млн. долларов пойдет в Китайскую академию наук для поддержания ее текущих исследований, остальные деньги будут вложены в разработку китайских и зарубежных ученых по лечению нового коронавируса.

В Alibaba Group также заявили, что они предоставят технические ресурсы государственным научно-исследовательским учреждениям для разработки лекарственных препаратов, которые помогут бороться с новым вирусом.

Напомним, что ранее Alibaba Group пожертвовало $144 млн на медицинское оборудование и лекарства для провинции Хубэй, где впервые была зафиксирована вспышка пневмонии.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", Xiaomi выпустила медицинские маски для защиты от коронавируса.


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Источник: http://finance.jrj.com.cn/2020/01/29165128741286.shtml
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