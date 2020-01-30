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В зараженном Китае остается еще почти 600 украинцев

МИД занимается вопросами для возможности оградить своих граждан от опасности коронавируса

сегодня, 22:11
Автор:

• Екатерина Белоброва

На территории Китая, где сейчас бушует особая форма пневмонии - коронавирус - после массовой эвакуации остается еще 592 украинца. Об этом передает агенство "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-службу Министерства иностранных дел.

"По состоянию на январь 2020 года, на консульском учете Посольства Украины в КНР, а также генеральных консульств Украины в Шанхае и Гуанчжоу находятся 592 гражданина Украины. В то же время, фактическое количество наших соотечественников в Китае может быть значительно больше", - сообщили в ведомстве.

Также в Министерстве отметили, что принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Украины, которые находятся в местностях, пораженных вирусом.

"МИД Украины, а также все причастные ЦОИВ, в пределах компетенции, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Украины, которые находятся в местностях, пораженных вирусом", - сообщили в МИД.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об объявленном карантине в Китае на федеральном уровне.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/territorii-kitaya-nahodyatsya-500-ukraintsev-1580406054.html
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