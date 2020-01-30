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Федеральный карантин: почти 200 эвакуированных из Китая американцев заперли на военной базе

Количество жертв коронавируса в Китае уже достигло 170 человек

сегодня, 10:54
Автор:

• Елена Волкова

195 американцев, которых эвакуировали из эпицентра распространения коронавируса – китайского города Ухань, отправили на военную базу на федеральный карантин. Об этом сообщает "Голос Америки".

Как сообщает издание, почти 200 человек уже поселились на военной базе Марч в Калифорнии, где пробудут в изоляции минимум три дня. Все это время за ними будут наблюдать медики, которые проведут несколько лабораторных исследований, чтобы исключить заражение китайским вирусом. Как известно, под федеральный карантин попали, в основном, дипломаты и члены их семей, которых эвакуировали из Уханя чартерным рейсом. В ближайшее время оттуда заберут еще  240 человек.

По состоянию на четверг, количество жертв коронавируса достигло 170 человек. За минувшие сутки от пневмонии, вызванной новым неисследованным вирусом, умерло 38 граждан Китая.

Ранее мы писали о том, что за распространение ложной информации об эпидемии из-за короновируса в Поднебесной арестовали одного человека, а еще шестерым – предъявили административное нарушение.


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Источник: https://comments.ua/
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