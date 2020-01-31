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В Китае разработали уникальный экспресс-тест для диагностики коронавируса

Новый тест позволяет выявить штамм китайского коронавируса за четверть часа

сегодня, 12:45
Автор:

• Сергей Медведев

Новый тип коронавируса можно выявить за 15 минут. Такое заявление сделали китайские ученые, представив новую разработку — экспресс-тест на вирус. Набор для анализа разработан в Национальном институте по контролю  и профилактике вирусных заболеваний. На выявление нового вида вируса требуется от 8 до 15 минут. Отмечается, что тест имеет высокую чувствительность и прост в применении.

О похожей разработке также заявила французская компания Novacyt. Специалисты компании считают, что их оборудование способно выявлять вирус 2019 года и способен отличать китайский коронавирус от других родственных видов. Французы намерены представить свою разработку на выставке  Medlab Expo на Ближнем Востоке, которая пройдет 1-2 февраля.

Как сообщал портал "Комментарии", в Китае от  коронавируса по состоянию на четверг,  30 января, умерло более двухсот человек.


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Источник: http://www.xinhuanet.com/english/
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