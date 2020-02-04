От "вспышки" коронавируса может пострадать и элитный алкоголь

Эпидемия особой формы пневмонии в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы. Об этом передает агентство "УНИАН", ссылаясь на международное рейтинговое агентство Moody's.

Как известно, распространение инфекции началось накануне Нового года по лунному календарю, празднование которого является в Китае одним из пиковых периодов потребления спиртных напитков.

Эксперты Moody's отмечают, что закрытие на карантин городов с многомиллионным населением и введение ограничений на поездки негативно скажется на спросе на алкоголь. Дополнительно на спрос влияет сокращение числа туристов в Китае и китайских туристов в других странах, а также отмены множества авиарейсов.

Аналитики отмечают также, что негативный эффект может проявиться в последующие месяцы, поскольку китайским дистрибьюторам будет сложнее пополнять свои запасы. Особенно серьезно, по мнению аналитиков, может пострадать французская компания Rémy Cointreau, поставляющая в Китай около 20% своей продукции (коньяк Rémy Martin, бренди Metaxa, ликер Cointreau, ром Mount Gay, виски Bruichladdich и др.). Негативно, по прогнозу Moody's, ситуация скажется также на французской компании Pernod Ricard и британской Diageo. Первая поставляет в Китай около 10% своей продукции (водка Absolut, виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's и The Glenlivet, ликер Kahlua, коньяк Martell, джин Beefeater и др.), А вторая - около 5% (виски Johnnie Walker, водка Smirnoff , ром Captain Morgan, ликер Baileys, пиво Guinness и др.).

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что коронавирус стал причиной обвала акций китайского рынка.









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