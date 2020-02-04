Коронавирус обвалил на 9% китайский рынок акций

Китайские фондовые биржи были закрыты с 23 января. На открытии торгов в первый день после новогодних праздников индекс CSI 300 Index (включает 300 акций, торгующихся на биржах Шанзая и Шеньженя) снизился на 9,1%, пишет Bloomberg. Цена акций более 2800 компаний упала больше чем на 10%. Financial Times отмечает, что падение котировок на открытии бирж материкового Китая в понедельник стало рекордным с 2007 года. По итогам дня индекс CSI 300 Index снизился на 7,9%. Это худший день с августа 2015 года, пишет "Новое время".

Доходность 10-летних государственных облигаций Китая снизилась до самого низкого уровня с 2014 года. Юань подешевел к доллару более чем на 1%, превысив отметку 7 юаней за $.

"Очень трудно торговать акциями. Невозможно предсказать, как эта болезнь будет развиваться. Даже эксперты не имеют четкого представления, когда закончится вспышка вируса, не говоря уже о биржевых трейдерах", — сказал в комментарии Bloomberg глава пекинской инвестиционной компании WanDeFu Ли Шувэй.

Чтобы ослабить панику, китайские власти предоставили больше триллиона юаня ликвидности — 900 млрд юаней ($129 млрд) через семидневное РЕПО и 300 млрд юаней через 14-дневные контракты по ставке 2,55%. Народный банк Китая снизил ставку на 10 базисных пунктов. Чиновники призвали инвесторов объективно оценивать влияние вспышки коронавируса.

Гонконгский индекс HSI, который на прошлой неделе упал более чем на 5%, растет на 0,9%.

Как сообщало издание "Комментарии", согласно данным китайских экспертов, в зависимости от увеличения смертности, новый опасный вирус может распространяться и мутировать. По одной из версий, болезнь появилась на рынке, где проводились незаконные операции с дикими животными. В исследованиях отмечается, что наиболее близкое совпадение по генетическому коду этого вируса наблюдается у двух видов животных - южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры.

Кабинет министров утвердил план предотвращения заноса и распространения на территории страны коронавируса. В Украине две команды ученых работают над созданием теста на коронавирус. Об этом рассказали источники в Министерстве здравоохранения и СНБО.





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