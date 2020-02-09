Язык

Українська

Русский

Coinspot 09.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 09.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Китай Крупная китайская авиакомпания вынуждена сократить количество рейсов
НОВОСТИ Все новости

Крупная китайская авиакомпания вынуждена сократить количество рейсов

Авиакомпания Air China признает снижение пассажиропотока по популярным направлениям из-за вспышки коронавируса

сегодня, 08:25
Автор:

• Екатерина Белоброва

Крупная китайская авиакомпания вынуждена сократить количество рейсов

Китайская авиакомпания Air China сообщила, что в связи с сокращением пассажиропотока через распространение коронавируса прекращает полеты по маршрутам Пекин - Вашингтон и Шэньчжэнь - Лос-Анджелес. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на распоряжение руководства компании.

При этом отмечается, что управление гражданской авиации Китая ранее требовало от китайских авиакомпаний продолжать обеспечивать бесперебойное сообщение со странами, которые не отказываются принимать рейсы из Китая.

В документе отмечается, что в связи с распространением в Китае коронавируса, "спрос на международном авиационном рынке снизился, ряд стран ввели ограничения на въезд и выезд китайских граждан".

В частности, как сообщили в управлении, уже 46 мировых авиакомпаний временно прекратили полеты в материковый Китай.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае впервые с момента вспышки особой формы пневмонии умер иностранный гость. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/640178.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...