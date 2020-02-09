Крупная китайская авиакомпания вынуждена сократить количество рейсов

Китайская авиакомпания Air China сообщила, что в связи с сокращением пассажиропотока через распространение коронавируса прекращает полеты по маршрутам Пекин - Вашингтон и Шэньчжэнь - Лос-Анджелес. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на распоряжение руководства компании.

При этом отмечается, что управление гражданской авиации Китая ранее требовало от китайских авиакомпаний продолжать обеспечивать бесперебойное сообщение со странами, которые не отказываются принимать рейсы из Китая.

В документе отмечается, что в связи с распространением в Китае коронавируса, "спрос на международном авиационном рынке снизился, ряд стран ввели ограничения на въезд и выезд китайских граждан".



В частности, как сообщили в управлении, уже 46 мировых авиакомпаний временно прекратили полеты в материковый Китай.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае впервые с момента вспышки особой формы пневмонии умер иностранный гость.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!