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В Китае от коронавируса впервые умер иностранец

По состоянию на прошлый четверг, в Китае зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом иностранцев

сегодня, 11:31
Автор:

• Мария Чиренко

В Китае от коронавируса впервые умер иностранец

В прошедший четверг, 6 февраля, в одной из больниц китайского города Ухань от коронавируса скончался 60-летний американец. Об этом заявил представитель посольства США в Пекине, передает Reuters.

"Мы выражаем искренние соболезнования семье в связи с их утратой. Из уважения к частной жизни семьи у нас больше нет комментариев", - сказал он.

По словам официального представителя министерства иностранных дел Китая Хуа Чунина, по состоянию на прошлый четверг было зафиксировано 19 случаев заражения коронавирусом граждан иностранных государств. Из них 17 находились на карантине либо проходили лечение, а двое были выписаны из больницы.

Стоит отметить, что, по состоянию на утро 8 февраля, было подтверждено 34 546 случая заражения коронавирусом. На лечении находится 31 744 человека, из которых свыше 6 тысяч — в тяжелом состоянии. Еще 2050 человек были выписаны из больницы, а 722 — скончались.

Напомним, что несмотря на то, что в Украине нет ни единого подтвержденного случая заболевания коронавирусом, из-за эпидемии в Китае в наших аптеках наблюдается дефицит масок


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-china-health-usa/u-s-citizen-died-from-coronavirus-in-chinas-wuhan-idUSKCN20206O
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