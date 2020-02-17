Коронавирус мог «выйти» из лаборатории, где исследовали летучих мышей

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Ученые
предположили, что коронавирус мог выйти из китайской лаборатории, где
исследовали летучих мышей. Об этом пишет Daily Mail.
В
Национальном южно-китайском технологическом университете пришли к выводу, что "уханьский
вирус-убийца" распространился из исследовательского центра, что находиться
неподалеку от рыбного рынка Ухани. Там тестировали летучих мышей на респираторные
заболевания. По данным отчета "Возможное происхождение коронавируса 2019-nCoV",
однажды больная летучая мышь напала на исследователей: пролила кровь на одного
из них и помочилась на другого, после чего ученых отправили в изоляцию на 2
недели. В докладе явно оспариваются официальные выводы китайских властей о том,
что вирус перешел от летучих мышей к людям на рынке. По словам ученых, очень низка
вероятность того, что летучие мыши летят на рынок.
Ранее
портал "Комментарии" сообщал, что в Китае запускают в продажу "потенциальное
лекарство" от коронавируса. Лекарство против коронавируса Favipiravir первым в
Китае получило разрешение государственных регулирующих органов.
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