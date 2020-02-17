Коронавирус мог «выйти» из лаборатории, где исследовали летучих мышей

Ученые предположили, что коронавирус мог выйти из китайской лаборатории, где исследовали летучих мышей. Об этом пишет Daily Mail.

В Национальном южно-китайском технологическом университете пришли к выводу, что "уханьский вирус-убийца" распространился из исследовательского центра, что находиться неподалеку от рыбного рынка Ухани. Там тестировали летучих мышей на респираторные заболевания. По данным отчета "Возможное происхождение коронавируса 2019-nCoV", однажды больная летучая мышь напала на исследователей: пролила кровь на одного из них и помочилась на другого, после чего ученых отправили в изоляцию на 2 недели. В докладе явно оспариваются официальные выводы китайских властей о том, что вирус перешел от летучих мышей к людям на рынке. По словам ученых, очень низка вероятность того, что летучие мыши летят на рынок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае запускают в продажу "потенциальное лекарство" от коронавируса. Лекарство против коронавируса Favipiravir первым в Китае получило разрешение государственных регулирующих органов.

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