В Китае умер украинский фигурист

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 795,04
ETH/USD
249,41
LTC/USD
70,61
USD/UAH
24,47
EUR/UAH
26,52
RUB/UAH
0,39
В Китае, где бушует вызванная новым коронавирусом эпидемия, оборвалась жизнь 29-летнего украинского фигуриста Николая Бондаря, пишет Footballua.tv.
"15 февраля умер 29-летний украинский фигурист Николай Бондарь. Подробностей случившегося пока нет, по предварительной информации, причиной стала остановка сердца во сне", — говорится в сообщении.
Сообщается, что Николай Бондарь является обладателем бронзовых медалей по фигурному катанию: на чемпионате Украины он трижды завоевывал бронзовую медаль — в 2007, 2008 и 2009 годах.
В этом году, в мае Бондарю должно было исполниться 30 лет.
В последнее время спортсмен работал тренером в китайском городе Сучжоу, который находится недалеко от Шанхая.
Как сообщало издание
"Комментарии", на 87 году жизни умер бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" и
сборной Северной Ирландии Гарри Грегг.
Грегг выступал за манкунианцев с 1957 по
1966 год. Вратарь оказался одним из уцелевших в Мюнхенской авиакатастрофе 1958
года, в которой погибли 23 человека, включая многих игроков "Манчестер
Юнайтед". Грегга впоследствии назвали героем: он вытащил нескольких людей
из горевшего самолета. На поле он вернулся спустя две недели после трагедии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости