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В Китае умер украинский фигурист

В Сучжоу умер украинский фигурист Николай Бондарь, стало известно, что стало причиной смерти

сегодня, 09:45 332
Автор:

• Наталья Шевченко

В Китае умер украинский фигурист

В Китае, где бушует вызванная новым коронавирусом эпидемия, оборвалась жизнь 29-летнего украинского фигуриста Николая Бондаря,  пишет Footballua.tv. 

"15 февраля умер 29-летний украинский фигурист Николай Бондарь. Подробностей случившегося пока нет, по предварительной информации, причиной стала остановка сердца во сне", — говорится в сообщении. 

Сообщается, что Николай Бондарь является обладателем бронзовых медалей по фигурному катанию: на чемпионате Украины он трижды завоевывал бронзовую медаль — в 2007, 2008 и 2009 годах. 

В этом году, в мае Бондарю должно было исполниться 30 лет. 


В последнее время спортсмен работал тренером в китайском городе Сучжоу, который находится недалеко от Шанхая.

Как сообщало издание "Комментарии", на 87 году жизни умер бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Северной Ирландии Гарри Грегг.  

Грегг выступал за манкунианцев с 1957 по 1966 год. Вратарь оказался одним из уцелевших в Мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, в которой погибли 23 человека, включая многих игроков "Манчестер Юнайтед". Грегга впоследствии назвали героем: он вытащил нескольких людей из горевшего самолета. На поле он вернулся спустя две недели после трагедии.

 


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Источник: https://footballua.tv/sport/80195-v-kitae-umer-29-letniy-ukrainskiy-figurist
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