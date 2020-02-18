В Китае умер украинский фигурист

В Китае, где бушует вызванная новым коронавирусом эпидемия, оборвалась жизнь 29-летнего украинского фигуриста Николая Бондаря, пишет Footballua.tv.

"15 февраля умер 29-летний украинский фигурист Николай Бондарь. Подробностей случившегося пока нет, по предварительной информации, причиной стала остановка сердца во сне", — говорится в сообщении.

Сообщается, что Николай Бондарь является обладателем бронзовых медалей по фигурному катанию: на чемпионате Украины он трижды завоевывал бронзовую медаль — в 2007, 2008 и 2009 годах.

В этом году, в мае Бондарю должно было исполниться 30 лет.





В последнее время спортсмен работал тренером в китайском городе Сучжоу, который находится недалеко от Шанхая.

Как сообщало издание "Комментарии", на 87 году жизни умер бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Северной Ирландии Гарри Грегг.

Грегг выступал за манкунианцев с 1957 по 1966 год. Вратарь оказался одним из уцелевших в Мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, в которой погибли 23 человека, включая многих игроков "Манчестер Юнайтед". Грегга впоследствии назвали героем: он вытащил нескольких людей из горевшего самолета. На поле он вернулся спустя две недели после трагедии.

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