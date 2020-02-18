Эвакуированные из Уханя украинцы приземлятся в Борисполе

Самолет Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp, который доставит в Украину ее граждан после эвакуации из китайской провинции Ухань, прибудет послезавтра утром в бориспольский Международный аэропорт. Об этом сообщается на сайте компании.

Сообщается, что самолет завтра ночью вылетит из "Борисполя" в Алматы (Казахстан), откуда уже отправится в Ухань. Возвращаться борт будет по тому же маршруту и должен прибыть в "Борисполь" в 8:00 утра 20 февраля.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский предупредил всех политиков, которые будут продолжать "разгонять" панику на почве коронавируса, что эвакуированные из Уханя украинцы будут переселены к ним домой.

"Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые, - мы это знаем благодаря правоохранительным органам, - обращаются к местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги. Мы должны понимать: мы забираем своих граждан, которые такие же граждане Украины, как и мы. А по поводу этих политических "товарищей": если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, я лично привезу наших граждан в Кончу-Заспу в ваши особняки", - заключил глава державы.



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