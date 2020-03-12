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Коронавирус идет на спад: в Китае сделали обнадеживающее заявление

В Китае заявили о том, что им удалось преодолеть пик коронавируса

сегодня, 12:25
Автор:

• Елена Волкова

Коронавирус идет на спад: в Китае сделали обнадеживающее заявление

В Китае сегодня заявили о том, что им удалось преодолеть пик коронавируса. Об этом информирует телеканал CGTN, ссылаясь на представителя Госкомитета Ми Хэна.

В министерстве здравоохранения Поднебесной говорят, что новых случаев заражения становится куда меньше. Так, в минувшие сутки медики зафиксировали только 15 новых случаев коронавируса - это минимальное количество, начиная со вспышки лихорадки в Ухане. Впрочем, мировая статистика не может не впечатлять: по состоянию на вечер 11 марта, COVID-19 инфицированы 125 тысяч человек в 110 странах. 

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Ранее “Комментарии” сообщали о том, что в связи с тем, что с сегодняшнего дня Украину закрыли на карантин, отменив учебу и массовые мероприятия, некоторые граждане нашей страны поддались панике. Так, по Сети “гуляет” сотня мемов и фотографий того, как украинцы скупают крупы, консервы и лекарства, опасаясь дефицита товаров из-за пандемии. Тем временем, интернет-пользователи активно делятся в “Фейсбук” так называемыми страшилками века, которые мир успешно пережил.


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Источник: comments.ua
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