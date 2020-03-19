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Главная Новости Мир Китай "Карантин-разлучник": в Китае семейные пары начали активно подавать на развод после вынужденного уединения дома
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"Карантин-разлучник": в Китае семейные пары начали активно подавать на развод после вынужденного уединения дома

С конца февраля в ЗАГСы китайских городов заявления на развод подали беспрецедентное количество супругов

сегодня, 21:10 807
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Карантин-разлучник": в Китае семейные пары начали активно подавать на развод после вынужденного уединения дома

Во время домашнего карантина из-за вспышки вируса COVID-19, в Китае резко увеличилось количество разводов. Об этом пишет издание "Новое Время", ссылаясь на западные СМИ.

Так, согласно официальным данным, количество разводов выросло и в городе Сиань, провинция Шэньси. В одном из ЗАГСов число заявок достигло 14 в день — больше учреждение не в праве обрабатывать.

"Молодые люди проводят много времени дома. Они чаще ругаются из-за всяких мелочей, часто серьезно, из-за чего и подают на развод", - объясняет ситуацию юрист по семейным тяжбам из Сианя.

В городе Фучжоу, провинция Фуцзянь южного Китая, установили лимит в 10 заявлений в день из-за огромного количества желающих развестись.

Отмечается, что с 24 февраля в Китае развелось более 300 пар. И хотя для  страны с миллиардным населением эта цифра едва ли не "капля в море", бракоразводные специалисты утверждают, что данное число значительно превышает докарантинные барьеры, так как в Поднебесной практика разводов не поощряется.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Львове запустили акцию, которая призвана воодушевить людей проводить больше времени дома и не выходить на улицу, подвергая собственное здоровье и жизни других людей опасности заражения вирусом COVID-19.



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Источник: https://nv.ua/lifestyle/koronavirus-v-kitae-vyroslo-kolichestvo-razvodov-poslednie-novosti-50075835.html
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