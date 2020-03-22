МВФ отметил восстановление экономики Китая после эпидемии COVID-19

Экономика Китайской Народной Республики начинает постепенное восстановление после массовой парализации из-за вспышки и стремительного распространения COVID-19. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на данные Международного Валютного Фонда.

Как отмечают представители МВФ в блоге об экономическом воздействии пандемии, большинство крупных китайских фирм вновь открылись, и многие местные сотрудники вернулись к работе, но число заразившихся коронавирусом снова может возрасти по мере возобновления национальных и международных поездок.

"Коронавирус, который заразил 250 000 человек и убил более 10 000 человек, нанес огромный ущерб мировой экономике. В Китае замедление в первом квартале будет значительным, оставляя глубокий след на весь год", - указано в сообщении.

В МВФ заявили, что китайские политики должны быть готовы продолжать поддерживать рост и финансовую стабильность, если это необходимо, и координировать действия на международном уровне.

Политические источники агентства в Китае заявили, что страна выделит 2,8 триллиона юаней (395 миллиардов долларов) в виде облигаций местных органов власти, чтобы оживить свою экономику.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что наряду с масштабным экономическим кризисом, цена на нефть может достичь исторического минимума - $5 за баррель.

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