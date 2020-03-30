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COVID-19 отступает: в Китае возобновили работу 99% крупных предприятий

Крупные города и малые провинции Китая продолжают восстанавливаться после коронавируса

сегодня, 21:18
Автор:

• Екатерина Белоброва

COVID-19 отступает: в Китае возобновили работу 99% крупных предприятий

В Китае почти 98,6% крупных промышленных предприятий по всей стране возобновили работу после полной остановки в период вспышки пандемии коронавируса COVID-19. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на Министерство информатизации и промышленности КНР.

При этом примерно 89,9% сотрудников вернулись на свои рабочие места. Большими в КНР считаются промышленные предприятия, годовая выручка которых превышает 20 млн юаней ($ 2,84 млн).

В провинции Хубэй, которая наиболее серьезно пострадала от вспышки коронавируса COVID-19, промпроизводство восстановилось на 95%, сообщает агентство "Синьхуа".

В Минпроме отметили, что 76% средних и малых предприятий по всей стране также возобновили работу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в китайской провинции Ухань, где был зафиксирован очаг коронавируса, ученые медики отмечают перманентный  спад пандемии.

Местный вирусолог Ли Ланьцзюань полагает, что если в грядущие две недели не будет новых зараженных, то “блокаду” города можно будет постепенно снимать. В Китае надеются, что вирус пошел на спад, и уже в конце месяца в стране не будет новых случаев инфицирования.





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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/651071.html
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