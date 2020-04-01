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Пожарные сгорели заживо во время лесного пожара в Китае

Во время тушения лесного пожара в Китае пожарные оказались в огненной ловушке.

сегодня, 12:55
Автор:

• Виолетта Комаровская

Пожарные сгорели заживо во время лесного пожара в Китае

Пожарные сгорели заживо во время тушения лесного пожара в Китае. Из-за резкой смены направления ветра группа спасателей оказалась в огненной ловушке. Об этом сообщает агенство "Синьхуа".

Всего в смертельной огненной ловушке оказалось 19 человек. Это 18 пожарных, а также сотрудник местного лесного хозяйства. Мужчина вызвался показать спасателям очаг возгорания. Все они погибли.

Экспедиция отправилась навстречу пламени, уже когда было темно. Около двух часов ночи ветер резко сменил направление и пламя окружило группу, отрезав им все возможные пути ко спасению. Люди буквально сгорели живьем. Тела погибших обнаружили спасатели, которых вскоре отправили на поиски пропавших товарищей. 

Лесные пожары уже третий день подряд во всю бушуют в провинции Сычуань, это юго-запад Китая. Первоначально пожар возник на территории местной фермы в городе Сичан. Но ветер был на столько сильным, что быстро разнес пламя на лесную растительность вокруг фермы. Уничтожено уже около 80 га леса. Огонь охватил территорию площадью около 1000 га. 

Ранее, напомним, "Комментарии" писали о том, что в Китае создали беспилотник для тушения лесных пожаров. 


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Источник: http://russian.news.cn/2020-03/31/c_138934566.htm
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