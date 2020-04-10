В Китае из-за коронавируса обновили список съедобных животных

В связи с появлением коронавируса, который, как известно, вспыхнул на рынке морепродуктов и походит от летучих мышей, в Китае пересмотрели список съедобных животных. В частности, в КНР отныне не относят собак к тем зверям, которых можно употреблять в пищу, пишет Reuters.

В Китайском министерстве сельского хозяйства говорят, что они разработали новые руководящие принципы для реклассификации собак: теперь их считают домашними животными, а не домашним скотом. Такая реакция связана с коронавирусом, говорят местные чиновники. Впрочем, кошек и собак в Китае употребляют все реже. Так, в городе Шэньчжэнь впервые в КНР на местном уровне ввели запрет на меню из домашних любимцев.

Ранее мы сообщали, что коронавирус 2019 года - не последняя пандемия из-за торговли дикими животными. Об этом сообщают ученые со всего мира. COVID-19 вспыхнул в китайском Ухане на рынке морепродуктов, где также торговали змеями, оленями, дикобразами и прочим, а его источник - летучая мышь. Медики до сих пор гадают, как вирус передался человеку, однако уверены в том, что животную природу имеют также тяжелый острый респираторный синдром (Sars), ближневосточный респираторный синдром (Mers), Эбола и вирус Нипах. Глава американской организации EcoHealth Alliance, исследующей новые болезни, Питер Дашак говорит о том, что частота пандемий будет только расти. А причина тому - отношение человека к окружающей среде и рискованное поведение по отношению к животным.

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