Япония выделяет 243,5 млрд иен, чтобы помочь фирмам перенести производство из Китая

Япония выделила 243,5 млрд иен из своего рекордного пакета экономической поддержки, чтобы помочь производителям перенести производство из Китая, поскольку пандемия коронавируса нарушает цепочки поставок между основными торговыми партнерами.



Дополнительный бюджет, составленный для компенсации разрушительных последствий пандемии, включает в себя 220 миллиардов иен для компаний, переносящих производство обратно в Японию, и 23,5 миллиарда иен для тех, кто стремится переместить производство в другие страны.

Этот шаг совпадает с тем, что должно было бы стать празднованием более дружественных связей между двумя странами. Председатель КНР Си Цзиньпин должен был совершить государственный визит в Японию в этом месяце, но саммит, который должен был стать первым в своем роде за десятилетие, был отложен месяц назад, так как вирус начал распространяться в Японии. Новая дата еще не назначена.

Китай является крупнейшим торговым партнером Японии, но китайский импорт упал почти наполовину в феврале, когда из-за коронавируса пришлось закрыть свои важнейшие заводы. Это возобновило разговоры о сокращении зависимости Японии от Китая как производственной базы. Правительственная группа по будущим инвестициям в прошлом месяце обсудила идею переноса производства продукции с высокой добавленной стоимостью обратно в Японию и распространения производства других товаров на Юго-Восточную Азию.

Отмечается, что Япония экспортирует в Китай гораздо большую долю деталей и частично готовой продукции, чем другие крупные промышленные страны. Февральский опрос Tokyo Shoko Research Ltd. показал, что 37% из более чем 2600 фирм, которые ответили, были диверсифицированы закупки в другие места, кроме Китая, на фоне кризиса здравоохранения.

Первые этапы вспышки COVID-19 в Китае, видимо, способствовали улучшению холодных отношений между двумя странами. Япония оказывала помощь в виде масок и защитного снаряжения.

В то же время другие вопросы, которые негативно влияли на отношения между странами, включая спор об островах Сенкаку в Восточно-Китайском море, который приблизил их к военному столкновению в 2012- 2013 гг, не приблизились к решению.

Китайские правительственные корабли продолжали патрулировать вокруг японских островов регулярно на протяжении всего кризиса, причем Япония заявила, что четыре китайских корабля в среду вошли в "ее территориальные воды".

Ранее "Комментарии" писали, что правительство Японии передаст Украине как партнерскую поддержку партию препарата "Фавипиравир" ( "Авиган").

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