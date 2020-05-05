Китай готовится к вооруженному противостоянию с США – Reuters

Пекин столкнулся с растущей волной враждебности после вспышки коронавируса, которая может привести к конфронтации в отношениях с США. Об этом передает Reuters со ссылкой на свои источники.

В докладе, представленном в начале апреля Министерством государственной безопасности высшим руководителям Пекина, включая президента Си Цзиньпина, был сделан вывод о том, что глобальные антикитайские настроения достигли максимального исторического уровня. В пример приводится разгон протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

В результате Пекин столкнулся с волной антикитайских настроений, возглавляемых Соединенными Штатами после пандемии, и его необходимо подготовить к наихудшему сценарию – вооруженной конфронтации между двумя мировыми державами, сообщили источники Reuters, знакомые с отчетом.

Сообщается, что отношения между Китаем и США находятся на самом худшем уровне за последние десятилетия. В документе делается вывод, что Вашингтон считает рост Китая угрозой экономической и национальной безопасности и вызовом западным демократиям. В докладе также говорится, что Соединенные Штаты стремятся повлиять на правящую Коммунистическую партию, подорвав общественное доверие.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что американский штат подал иск против Китая.

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