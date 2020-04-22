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Американский штат подал иск против Китая

Генпрокурор одного из американских штатов оформил официальный иск против Китая

сегодня, 09:25
Автор:

• Сергей Медведев

Американский штат подал иск против Китая

Штат Миссури (США) выдвинул обвинения Китаю в распространении коронавируса и потребовал возмещения ущерба от китайских властей. Соответствующий документ, автором которого является генеральный прокурор штата Эрик Шмитт  опубликовало издание The Hill.  

"COVID-19 нанес непоправимый ущерб странам по всему миру, вызывая болезни, смерть, экономические потрясения и человеческие страдания", - говорится в иске.

 Генпрокурор считает, что китайское правительство "солгало всему миру об опасности и заразной природе COVID-19, заставило замолчать осведомителей и мало что сделало для того, чтобы остановить распространение болезни".

 Кроме возмещения ущерба, генпрокурор потребовал привлечь к ответственности власти КНР за возможное сокрытие информации об истинной опасности вируса, который начал свой путь по миру с территории Китая.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Власти Китайской народной республики приняли решение запретить публикацию исследований о происхождении коронавируса.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/656694.html
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