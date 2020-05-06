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Первый Диснейленд открывается после карантина

Диснейленды по всему миру закрылись на карантин с началом вспышки коронавируса

сегодня, 08:36
Автор:

• Виолетта Комаровская

Первый Диснейленд открывается после карантина

В Китае открывается Диснейленд. Парк развлечений в Шанхае станет первым из всемирной сети, который заработал после карантина. Об этом пишет CNN, ссылаясь на слова медицинского директора Disney Parks Памелы Химел.

Шанхайский Диснейленд закрыли на карантин еще в январе, когда вспышка коронавируса в Китае только набирала обороты. С тех пор Диснейленды закрывались один за другим по всему миру. Ныне не работает ни один из них. Но поскольку в Китае эпидемия стремительно пошла на спад, руководство тематического парка решило открыть его для посетителей. Сейчас территорию готовят к открытию, которое должно состояться уже в следующий понедельник, 11 мая. 

И все же эпидемия внесла определенные коррективы в работу парка. Например, посетителей будут пускать только в том случае, если они будут в масках. Снимать их разрешено на территории парка только, если человек кушает. На входе всем будут мерить температуру, а пускать будут ограниченное количество посетителей, чтобы избежать возникновения толпы. Также сотрудники будут проверять QR-код Shanghai Health, который выдается правительством, а все общение между гостями парка и работниками будет бесконтактным. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что компания Disney планирует пожертвовать около миллиона долларов на борьбу с коронавирусом. 


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Источник: https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-05-05-20-intl/index.html
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