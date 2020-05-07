Китайский Ухань открыл школы спустя 2,5 месяца карантина

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Около 57 тысяч учеников в китайском городке Ухане, с
которого началось распространение пандемии коронавируса Covid-19, впервые вернулись в школы за
последние два с половиной месяца карантина. Об этом сообщили в издании Forbes.
76 дней назад в Ухане ввели строгий общенациональный
карантин и закрыли не только торговые центра, магазины одежды, салоны красоты и
другой бизнес, но и учебные заведения. С тех пор школьники и студенты вынуждены
были оставаться дома.
На сегодняшний день к занятиям разрешили вернуться только
старшеклассникам, которым нужно готовиться к вступительному экзамену в
Национальный колледж. На текущий момент неизвестно, когда к учебе смогут
вернуться младшие и средние классы.
На фото видно, что ученики носят защитные медицинские маски и вынуждены соблюдать строгие меры социального дистанцирования во избежание новой вспышки коронавируса Covid-19.
На момент публикации в Китае зарегистрировано 82 885 случаев заболевания коронавирусом, из которых 4633 человека умерли, а еще 77 957 выздоровели. Таким образом, всего 295 человек продолжают болеть.
Как сообщал портал "Комментарии", в Швейцарии пожилым людям
разрешили обнимать своих внуков младше 10 лет.
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