Китайский Ухань открыл школы спустя 2,5 месяца карантина

Около 57 тысяч учеников в китайском городке Ухане, с которого началось распространение пандемии коронавируса Covid-19, впервые вернулись в школы за последние два с половиной месяца карантина. Об этом сообщили в издании Forbes.

76 дней назад в Ухане ввели строгий общенациональный карантин и закрыли не только торговые центра, магазины одежды, салоны красоты и другой бизнес, но и учебные заведения. С тех пор школьники и студенты вынуждены были оставаться дома.

На сегодняшний день к занятиям разрешили вернуться только старшеклассникам, которым нужно готовиться к вступительному экзамену в Национальный колледж. На текущий момент неизвестно, когда к учебе смогут вернуться младшие и средние классы.

На фото видно, что ученики носят защитные медицинские маски и вынуждены соблюдать строгие меры социального дистанцирования во избежание новой вспышки коронавируса Covid-19.

На момент публикации в Китае зарегистрировано 82 885 случаев заболевания коронавирусом, из которых 4633 человека умерли, а еще 77 957 выздоровели. Таким образом, всего 295 человек продолжают болеть.

Как сообщал портал "Комментарии", в Швейцарии пожилым людям разрешили обнимать своих внуков младше 10 лет.

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