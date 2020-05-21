В Китае строят 16-этажную базу на случай крупной всемирной пандемии

В провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения COVID-19 по всему миру, строят специализированную медицинскую базу на тот случай, если в мире начнется крупная пандемия. Об этом сообщает "Синьхуа".

Согласно проекту, 16-этажное здание общей площадью в 120 тысяч “квадратов” рассчитано на 800 койко-мест. В обычное время база при больнице Чжуннань Уханьского университета будет больницей, однако во время крупных пандемий здесь будут лечить лишь вирусные заболевания. Планируется, что масштабный проект реализуют за три года.

Напомним, после многочисленных исследований пациентов, которые переболели коронавирусом, ученые и медики пришли к выводу: часть людей, которые перенесли COVID-19, будут иметь долгосрочные проблемы со здоровьем. Об этом, в частности, заявил кардиолог из Медицинской школы Йельского университета Джозеф Бреннан. Исследователи имеют основания полагать, что экс-носители коронавируса будут иметь проблемы, связанные с повреждением легких, сердца, нервной системы и даже интеллекта. Прежде всего, на легких после вирусной пневмонии могут остаться рубцы, которые снижают способность легких поглощать воздух и превращать его в кислород. У человека возникает постоянное чувство дискомфорта и сухой кашель, говорят в Университете Южной Калифорнии, предполагая, что такие изменения в легочной ткани могут иметь необратимый характер.

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