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Китай согласился на международное расследование происхождения коронавируса, но есть условие

Правительство Китая согласно привлечь международных экспертов к выяснению происхождения коронавируса

сегодня, 14:31
Автор:

• Сергей Медведев

Китай согласился на международное расследование происхождения коронавируса, но есть условие

В правительстве Китайской народной республики решили поддержать идеи международного расследования причин распространения и источников коронавируса, но при этом исключают политическое вмешательство в вопрос, который затронул миллионы людей. Об этом заявил глава китайского МИД Ван И.

Как сообщают западные СМИ, китайский дипломат высказал готовность КНР  сотрудничать с мировым научным сообществом.

"Китай готов работать с международным научным сообществом, чтобы определить источник вируса", - приводят слова министра западные СМИ.

Одновременно, глава МИД Китая указал на недопустимость политического вмешательства и определил приоритеты сотрудничества.

"В то же время, мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, честным и конструктивным", - добавил Ван И, пояснив, что в этом случае не должно быть "политического вмешательства".

Напомним, что новая разновидность коронавируса распространилась по миру из китайского населенного пункта Ухань. Именно там были зафиксированы первые случаи заражения COVID-19. Разговоры о том, что причина появления вируса может быть как искусственной, так и естественной, стали причиной обвинений — США допускают, что власти Китая намеренно скрывали источник  и причины возникновения вирусной пандемии.

Как сообщал портал "Комментарии", коалиция из 62 стран поддержала совместный призыв Австралии и Европейского Союза к независимому расследованию источников возникновения и массового распространения коронавируса  COVID-19 накануне заседания Всемирной организации здравоохранения в Женеве.  Отмечается, что в перечень стран вошли Южная Африка, Великобритания, Индонезия, Япония, Южная Корея, Россия и Турция.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/664355.html
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