Более 60 стран требуют расследовать происхождение COVID-19: США и Китай идею не поддержали

Коалиция из 62 стран поддержала совместный призыв Австралии и Европейского Союза к независимому расследованию источников возникновения и массового распространения коронавируса COVID-19 накануне заседания Всемирной организации здравоохранения в Женеве, которое состоится в понедельник, 18 мая. Об этом передает издание АВС.

Отмечается, что в перечень стран вошли Южная Африка, Великобритания, Индонезия, Япония, Южная Корея, Россия и Турция.

При этом пресс-секретарь по зарубежным связям Совета ЕС Вирджиния Бату-Хенрикссон отметила, что Евросоюз намерен добиться консенсуса: "Нам нужна поддержка всех основных игроков, и Китай - один из них".

Стоит отметить, что Китай и США пока не поддержали идею расследования.

Инициатива расследования вызвала яростное осуждение со стороны Пекина, который обвинил Австралию, которая первой озвучила эту идею, в политической атаке на Китай. При этом в предложении коалиции, которая сейчас обсуждается, не упоминается ни Китай, ни Ухань.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Азии постепенно снижается уровень заражения коронавирусом, что становится причиной для благополучного снятия мер по карантину.

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