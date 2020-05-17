Язык

Українська

Русский

Coinspot 18.05.2020

BTC/USD

9665.95

ETH/USD

207.27

LTC/USD

43.77

НБУ 18.05.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

29.00

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Остальной мир Более 60 стран требуют расследовать происхождение COVID-19: США и Китай идею не поддержали
НОВОСТИ Все новости

Более 60 стран требуют расследовать происхождение COVID-19: США и Китай идею не поддержали

Накануне заседания ВОЗ 62 страны Европы и Австралии призвали провести расследование о происхождении смертельной пандемии

17 мая 2020, 23:48
Автор:

• Екатерина Белоброва

Более 60 стран требуют расследовать происхождение COVID-19: США и Китай идею не поддержали

Коалиция из 62 стран поддержала совместный призыв Австралии и Европейского Союза к независимому расследованию источников возникновения и массового распространения коронавируса  COVID-19 накануне заседания Всемирной организации здравоохранения в Женеве, которое состоится в понедельник, 18 мая. Об этом передает издание АВС.

Отмечается, что в перечень стран вошли Южная Африка, Великобритания, Индонезия, Япония, Южная Корея, Россия и Турция.

При этом пресс-секретарь по зарубежным связям Совета ЕС Вирджиния Бату-Хенрикссон отметила, что Евросоюз намерен добиться консенсуса: "Нам нужна поддержка всех основных игроков, и Китай - один из них".

Стоит отметить, что Китай и США пока не поддержали идею расследования.

Инициатива расследования вызвала яростное осуждение со стороны Пекина, который обвинил Австралию, которая первой озвучила эту идею, в политической атаке на Китай. При этом в предложении коалиции, которая сейчас обсуждается, не упоминается ни Китай, ни Ухань.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Азии постепенно снижается уровень заражения коронавирусом, что становится причиной для благополучного снятия мер по карантину.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.abc.net.au/news/2020-05-17/coronavirus-inquiry-world-health-assembly-china-covid-19/12256910
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...