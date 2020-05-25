Китай впервые отправит космический зонд на Марс

Китайские ученые замахнулись на Марс. Космическая программа Поднебесной предполагает запуск на Марс исследовательского зонда уже в ближайшее время.

"КНР в июле готовится к запуску своего амбициозного плана миссии на Марсе, который будет включать высадку дистанционно управляемого робота на поверхность "красной" планеты", - сообщает агентство AFP.

Миссия, которая получила название "Тяньвэн" (что означает "Вопросы к небу"), выведет зонд на орбиту вокруг Марса и высадит робототехнический ровер для исследования и анализа поверхности. Космическому аппарату придется преодолеть около 55 тыс. миль. Сам полет займет несколько месяцев.

Правительство Китая вкладывает в развитие космического направления миллиарды долларов. В проектах КНР не только запуск зонда к Марсу, но и отправка на Луну китайских космонавтов и создание до 2022 года собственной космической станции. Отметим, что аналогичная миссия на Луну уже состоялась — в январе 2019 года Китай высадил аппарат на обратной стороне земного спутника.

Как сообщал портал "Комментарии", в NASA показали вертолет, который отправят в экспедицию на Марс. Имя для аппарата придумала школьница из Алабамы, сообщают на сайте космического агентства. Придумать имя для космического вертолета в NASA предложили всем желающим. Для этого нужно было отправить заявку с названиями на сайт агентства. Всего таких получили 28 тысяч. Но выбирать из множества вариантов пришлось лишь один.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!