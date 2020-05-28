Помпео заявил, что Гонконг больше не является автономным от Китая

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил в среду Конгрессу, что Гонконг больше не является автономным от Китая. Этот факт может привести к потере специального торгового статуса Гонконга со США и стать угрозой для его положения в качестве международного финансового центра. Об этом пишет CNN.



Президент США Дональд Трамп и Конгресс Соединенных Штатов решат, какие действия предпринять в результате сертификации, которая происходит в период повышенной напряженности с Пекином. Прекращение особых торговых отношений, которые существовали десятилетиями, повлечет за собой издержки для американского бизнеса, пошатнет и без того хрупкую мировую экономику и нанесет Гонконгу больший ущерб, чем Китаю, предупреждают эксперты.

В рамках политики "Одна страна, две системы" Гонконг сохраняет ограниченную демократию и гражданские свободы, несмотря на то, что находится под контролем Пекина.

В прошлом году Конгресс США принял, а Дональд Трамп подписал закон "О гонконгских правах человека и демократии" в поддержку протестующих против демократии в регионе. Согласно этому закону, США должны ежегодно подтверждать Конгрессу, что Гонконг остается автономным от Китая, иначе он рискует потерять свой особый статус.

Заявление Помпео последовало после того, как Пекин ввел спорное законодательство о национальной безопасности для Гонконга. На прошлой неделе высокопоставленный американский дипломат предупредил, что принятие этого закона станет "похоронным звоном" для автономии Гонконга.

Предложенный закон вызвал протесты в Гонконге и был осужден на международном уровне, при этом наблюдатели предупреждают, что он может ограничить многие из основных политических и гражданских свобод, гарантированных в соглашении о передаче города от британского к китайскому правлению в 1997 году.

Ранее "Комментарии" писали, что новую волну протестов в Гонконге спровоцировал закон о национальной безопасности, который предложил Китай. Сейчас Гонконг официально - автономный регион Китая, где действуют свои законы, более демократичные, чем на территории остального Китая, и отдельная правоохранительная система. Протестующие считают, что после внедрения нового закона, Гонконг потеряет часть автономии и люди, выступающие за его независимость, будут схвачены и переданы властям Китая для судебного преследования.

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