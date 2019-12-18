В Чехии состоялась манифестация за отставку премьера

Во вторник, 17 ноября в Праге прошла манифестация за отставку премьера Андрея Бабиша. Об этом сообщают РИА-Новости.

По информации издания, на митинге присутствовали более 10 тысяч демонстрантов. Как рассказао один из организаторов митинга Микулаш Минарж, основная цель акции - вынудить премьера покинуть свой пост.

"Мы пришли сюда, потому что хотим выразить свой протест против продолжающегося распада политической культуры в нашей стране, где постепенно становятся нормой ложь, обход законов, конфликт интересов", - заявил на митинге Минарж.

По его словам, в полоиции возобновили дело незаконном получении Бабишем на одну из своих фирм субсидии ЕС на сумму более одного миллиона евро.

В прошлом месяце Еврокомиссия после проведенного аудита обвинила Бабиша в конфликте интересов, поскольку он в качестве премьера продолжает оказывать поддержку своему бизнесу, получая, в том числе, дотации из фондов ЕС.

Как сообщали "Комментарии", Владимир Зеленский заставил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление об увольнении по собственному желанию.