Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 18.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

В Чехии состоялась манифестация за отставку премьера

Активисты своими акциями намерены вынудить премьера Бабиша покинуть свой пост

сегодня, 00:43
Автор:

• Ольга Чародий

Во вторник,  17  ноября в Праге прошла манифестация за отставку премьера Андрея Бабиша. Об этом сообщают РИА-Новости.

По  информации издания,  на  митинге  присутствовали более  10  тысяч демонстрантов. Как  рассказао один из организаторов митинга Микулаш Минарж,  основная цель акции -  вынудить    премьера покинуть свой пост.

"Мы пришли сюда, потому что хотим выразить свой протест против продолжающегося распада политической культуры в нашей стране, где постепенно становятся нормой ложь, обход законов, конфликт интересов", - заявил на митинге Минарж.

По его словам, в полоиции возобновили дело незаконном получении Бабишем на одну из своих фирм субсидии ЕС на сумму более одного миллиона евро.

В прошлом месяце Еврокомиссия после проведенного аудита обвинила Бабиша в конфликте интересов, поскольку он в качестве премьера продолжает оказывать поддержку своему бизнесу, получая, в том числе, дотации из фондов ЕС.

 Как сообщали "Комментарии",  Владимир Зеленский заставил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление об увольнении по собственному желанию. 

Источник: https://ria.ru/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...