В Чехии состоялась манифестация за отставку премьера

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Во вторник, 17 ноября в Праге прошла манифестация за
отставку премьера Андрея Бабиша. Об этом сообщают РИА-Новости.
По информации
издания, на митинге
присутствовали более 10 тысяч демонстрантов. Как рассказао один из организаторов митинга
Микулаш Минарж, основная цель акции
- вынудить премьера покинуть свой пост.
"Мы пришли сюда, потому что хотим выразить свой протест
против продолжающегося распада политической культуры в нашей стране, где
постепенно становятся нормой ложь, обход законов, конфликт интересов", -
заявил на митинге Минарж.
По его словам, в полоиции возобновили дело незаконном
получении Бабишем на одну из своих фирм субсидии ЕС на сумму более одного
миллиона евро.
В прошлом месяце Еврокомиссия после проведенного аудита
обвинила Бабиша в конфликте интересов, поскольку он в качестве премьера
продолжает оказывать поддержку своему бизнесу, получая, в том числе, дотации из
фондов ЕС.
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