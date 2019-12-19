Евросоюз продлил санкции против России

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Члены Совета ЕС согласовали продление экономических санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза. Санкции будут действовать еще полгода.
"Сегодня Совет (ЕС) продлил экономические санкции, направленные на конкретные отрасли российской экономики, до 31 июля 2020 года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что данное решение приняли после того, как перед Европейским Советом отчитались президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель. Лидеры государств выступили с оценкой выполнения Минских договоренностей. Решение о санкциях опубликуют в официальном издании Евросоюза, после чего вступит в силу.
Санкции против РФ изначально ввели 31 июля 2014 года и с тех пор продлевались. Нынешние санкции должны были прекратить действие с 31 января 2020 года.
Как сообщал портал "Комментарии", федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, выступая с речью в Бундестаге, заявила, что не видит заметного прогресса для отмены экономических санкций против Российской Федерации.
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