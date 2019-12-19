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Евросоюз продлил санкции против России

Совет ЕС продлил на полгода санкции против РФ

сегодня, 16:01
Автор:

• Сергей Медведев

Члены Совета ЕС согласовали продление экономических санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.  Санкции будут действовать еще полгода. 

"Сегодня Совет (ЕС) продлил экономические санкции, направленные на конкретные отрасли российской экономики, до 31 июля 2020 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что данное решение приняли после того, как перед Европейским Советом отчитались президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель. Лидеры государств выступили с оценкой выполнения Минских договоренностей. Решение о санкциях опубликуют в официальном издании Евросоюза, после чего вступит в силу.

Санкции против РФ изначально ввели 31 июля 2014 года и с тех пор продлевались. Нынешние санкции должны были прекратить действие с 31 января 2020 года.

Как сообщал портал "Комментарии", федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, выступая с речью в Бундестаге, заявила, что не видит заметного прогресса для отмены экономических санкций против Российской Федерации.

Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/12/19/7104433/
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